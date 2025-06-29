Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği 21 Haziran Dünya Müzik Bayramı’nı Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen konserle kutladı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, etkinliğin konuğu, piyanist, besteci ve hikâye anlatıcısı Hüseyin Kırmızı oldu. Sanatçı, adını Bellapais Manastırı’nın tarihî adından alan “Belle Paix” (Barışın Güzelliği) adlı yedi bölümlük süitini sundu.

Dernek Başkanı Şeray Ekici, açılış konuşmasında sanatın toplumları birleştiren evrensel bir dil olduğuna vurgu yaparak, “Müzik sadece bir sanat değil; aynı zamanda farklılıklarımızı anlamamıza ve ortak duygularda buluşmamıza imkân sağlayan bir köprüdür. Bu yüzden yerel sanatçılarımıza alan açmak ve üretimlerine destek olmak derneğimizin temel sorumlulukları arasında yer alıyor.” dedi.

Konserin ardından Dernek Yönetim Kurulu, müziğin birleştirici gücüne olan inançlarını yineleyerek, yerel sanatçılara destek vermeye ve kültürel etkileşimi artırmaya devam edeceklerini belirtti.