Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme öncesinde Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında 13.00 sıralarında başlayan toplantıya, Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıda Tatar’a Müsteşarı Okan Donangil ve müzakere heyeti üyeleri eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Nisan Cuma günü BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacağı görüşme için yarın adadan ayrılacak. Tatar, görüşmeyle ilgili açıklamalarında Guterres’ten tüm ambargo ve kısıtlamalara son verilmesini isteyeceğini belirtmişti.