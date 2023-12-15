Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla kalıntıları bulunup, kimliklendirilen ve Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilen şehit Erdoğan Derviş için düzenlenen devlet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şehidin tabutuna sarılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları, şehit Erdoğan Derviş’in ablası Asiye Yılsay’a Cumhurbaşkanı Tatar tarafından teslim edildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, şehit Erdoğan Derviş’e sahip çıkmak, onu unutturmamak, şehitlerin verdikleri mücadeleyi tarihe not etmek ve ailelere gösterilen hürmet açısından düzenlenen törenin önemine dikkat çekti. Tatar, Erdoğan Derviş’in genç yaşta Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesi için hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şahitler ve yapılan çalışmalarla, kayıp şehitlere ulaşılarak, ailelerin ziyaret edeceği, şehitlerin hak ettikleri kabirlerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

-“Bu ülkede barış, huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak onu şehitlerimize borçluyuz”

Şehitler olmasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulamayacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehidimiz, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında ve kutsal tarihinde adını alacaktır. Bu ülkede barış, huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak onu şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’ne gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Aileleri Derneği’ne ve komutanlara da teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlere Allah’tan rahmet ve ailelerine sabırlar diledi.

Kıbrıs Türkü’nün 1974 öncesinde çok acılar çektiğini ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Halen daha kayıplarımızı buluyoruz. Şehidimizin huzurunda, ‘Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyeceğimizin’ sözünü veriyoruz. Devletimizi kurana kadar büyük bedeller ödedik. Devletimiz, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, hürriyetimiz ve insanca yaşama hakkımızdır. Anavatan Türkiye’ye şükranlarımı sunarım. Askerlerimize ülkede barışı, huzuru ve güveni korudukları için teşekkür ederim. Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC sonsuza dek yaşayacaktır.”