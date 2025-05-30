Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diplomasi Vakfı (DV) Başkanı Sezgin Tunç ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Fadıl Şanverdi ile heyetlerini kabul etti.

Diplomasi Vakfı tarafından, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu’nun tamamlanması sonrasında gerçekleştirilen kabulde, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç de hazır bulundu.

-Tatar: “Türk devletleri arasındaki münasebetlere çok önem veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, bu gibi kuruluşların uluslararası anlamda ülkede bulunmasının kendileri için önemli ve değerli olduğunu söyledi.

“Burada büyük bir mücadele içerisindeyiz.” diyen Tatar, geçmişe göre devlet kurum ve kuruluşlarının güçlendiğini ancak Türk dünyasının kalbi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle ve diğer Türk devletlerinin güveniyle adadaki varlıklarını sürdüren Kıbrıs Türk halkının asırlardır bu topraklarda direndiğini vurguladı.

Konuşmasında Kıbrıs Türk tarihi hakkında bilgi veren Tatar, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı sonrasında Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet olduğunu ve kendilerinin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmaya ve güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir gözlemcisi olarak Türk devletleri arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerini dile getirerek, ileriki yıllarda bu ilişkilerin daha da güçleneceğine inanç belirtti.

Türk devletleriyle çeşitli etkinlik ve toplantılarda bir araya geldiklerini ifade eden Tatar, bu ülkelerle kültürel, ekonomik ve ticari ilişkileri olduğunu işaret etti.

Ersin Tatar, tüm baskılara rağmen uluslararası bağlantıları artırmaya devam ettiklerini söyleyerek, bu nedenle Diplomasi Vakfı ve Uluslararası Demokratlar Birliği’ne ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Kabulde, Diplomasi Vakfı Başkanı Sezgin Tunç Tatar’a tablo hediye etti.