Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Vakıflar ile Pendik Belediyesi arasında oynanan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki takım oyuncularına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ile Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler eşlik etti.