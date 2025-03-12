Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu toplantıya ilişkin, "Cenevre'de eğer 1974'ten bu yana barış, güven ve huzurun devamı için bir şeyler yapılacaksa mutlak surette yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir." dedi.

Başkent Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından, Ankara’da TİKA Konferans Salonu'nda "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Akay Küçük sempozyumda birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sempozyumda yaptığı konuşmada, Kıbrıs davasını yürütmenin bir ruh, heyecan, inanç, sevgi meselesi olduğunu belirterek, Dr. Fazıl Küçük'ün de kendisini halk davasına adadığını, halka yönelik ücretsiz hizmetler yaptığını söyledi.

Tatar, Küçük'ün 1942'de "Kıbrıs'ta ayrı bir halk var" siyasetinin temelini attığını dile getirdi.

Kıbrıs Türkü'nün adanın asli unsuru olduğunu vurgulayan Tatar, "Dr. Fazıl Küçük'ün ifade ettiği gibi, Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halk. Diliyle, diniyle, kültürüyle, mücadelesiyle her türlüsüyle ayrı bir halk." dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını koruyabilmek, egemenlik temelinde bir anlaşma için mücadele ettiklerini aktardı.

Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine değinen Tatar, "Türkiye, 1960 anlaşmasının garantörüdür. Dr. Fazıl Küçük'ün imzalamış olduğu 'Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması' bizi bugünlere kadar getirmiştir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşit bir halk olarak tescil edilmesi açısından bu anlaşma çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Tatar, Küçük'ün atmış olduğu imzayla egemenlik temelinde bir anlaşma için mücadelelerini başarıyla sürdürebildiklerini belirterek, gelecek hafta Cenevre'de Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda bunları dile getireceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının soylu bir geçmişinin olduğunu vurgulayan Tatar, bağımsız bir Türk devletine sahip olan Kıbrıs Türk halkının, geçmişi ve yaptıklarıyla Doğu Akdeniz'de en az Rum halkı kadar hak sahibi olduğunu dile getirdi.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 17-18 Mart'ta Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin, şu ifadeleri kullandı.

"Cenevre'de eğer 1974'ten bu yana barış, güven ve huzurun devamı için bir şeyler yapılacaksa mutlak surette yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir. Federal temelde bir anlaşmanın maksadı Türkiye'yi adadan çıkarmak. Rum yönetimi bunu her gün söylüyor zaten."

Küçük'ün "Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülemez" dediğini hatırlatan Tatar, 1974 harekatıyla aslında Kıbrıs meselesinin kökten çözüldüğünü vurguladı.

- Ersoy: "Dr. Fazıl Küçük, halkının sesi olmayı başarmış bir fikir ve dava adamıdır”

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sempozyumda yaptığı konuşmada, Dr. Fazıl Küçük'ün yalnızca bir siyasetçi değil, halkının sesi olmayı başarmış bir fikir ve dava adamı olduğunu belirterek, "Dr. Küçük ve sonrasında merhum Rauf Denktaş'ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kimliğini, haklarını ve özgürlüğünü koruma yolundaki kararlılığının bir simgesidir." dedi.

Ersoy, Dr. Küçük'ün 1942'de çıkarmaya başladığı "Halkın Sesi Gazetesi" ile Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmakta çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, o tarihten bu yana aralıksız yayın hayatına devam eden gazetenin, Kıbrıs Türkü için önemli bir sembol olduğunu söyledi.

Dr. Küçük'ün 1984'deki vefatı sonrasında 1998'de, ailesi tarafından kurulan Dr. Fazıl Küçük Vakfı'nın, onun mücadelesini ve milli gayretlerini tanıtmak, Kıbrıs Türk Halkının mücadele tarihini ve ilkelerini nesilden nesle aktarmayı amaç edindiğini dile getiren Ersoy, kendilerinin de Dr. Fazıl Küçük Vakfı'nın, onun mücadelesini ve milli gayretlerini tanıtmak, Kıbrıs Türk halkının tarihini ve ilkelerini canlı tutmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

TİKA aracılığıyla 2020'de Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde yer alan çalışma odasına, Dr. Fazıl Küçük'ün birebir gerçekçi bir balmumu heykelinin yaptırıldığını bildiren Ersoy, "Bunun yanı sıra Halkın Sesi Gazetesi ve Dr. Küçük'e ait önemli belgelerin titizlikle taranarak geniş kitlelerin erişimine sunulması için de gereken katkı verilmiştir. Projenin hayata geçirildiği günden bu yana 40 yıllık arşivin tümü taranarak ve dijitalleştirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu çalışmalar, bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılması, kültürel hafızamızın korunması adına büyük bir adım olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek"

Sempozyuma KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve İtalya'daki üniversiteler, kamu kurumları ve araştırma merkezlerinden yetkililerin katıldığını ve 27 bildiri sunulacağını paylaşan Ersoy, Kıbrıs meselesinin doğru bir şekilde kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi adına sempozyumun önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, her zaman Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğunu belirten Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de Kıbrıs Türk kültürünün, sanatının ve tarihinin korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Kıbrıs Türk halkının zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak, tarihine sahip çıkmak ve onu daha geniş kitlelere duyurmak hepimizin ortak görevidir." ifadesini kullandı.

- "O Anavatan'ı uyandırdı, harekete geçirdi"

Dr. Fazıl Küçük için hazırlanan kısa film gösteriminin ardından konuşan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Akay Küçük ise Fazıl Küçük'ün, Kuzey Kıbrıs'ın Anavatan'dan kopmaması için çok mücadele verdiğini dile getirdi.

Küçük, "O Anavatan'ı uyandırdı, harekete geçirdi. Gün geldi Kıbrıs'taki Rum toplumlarıyla da mücadele etti. Enosis'i gerçekleştirmek amacıyla kurulan yeraltı terörist örgütü EOKA çapulcuları ile savaştı. 1963 kanlı Noel'de 1973'e kadar Kıbrıs Türkü'nün en zor günlerinde toplumun başında mücadele verdi. Halkının yanından kaçmadı. Kıbrıs Türkleri'nden maddi ve manevi hiçbir şey almadı, aksine verdi. İşte biz bugün buralarda onu anıyor ve sizlere anlatmaya çalışıyorsak onun verdiği sonsuz mücadeleden dolayı duyduğumuz şükran borcundandır." sözlerini sarf etti.

Sempozyum kapsamında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile akademisyenler ve uzmanlar, Dr. Fazıl Küçük'ün mücadelesini ve Kıbrıs Türk halkının hak arayışını ele aldı.

Katılımcılar, konuşmaların ardından Dr. Fazıl Küçük'ün fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.