Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni eğitim ve öğretim yılında, öğrencilerin, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini, ailelerin çocuklara şefkatle ve dikkatle destek olmalarını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle yayımladığı mesajda, tüm öğretmenlere, eğitim yöneticilerine ve çalışanlara da başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Öğretmenlerimiz, Kıymetli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanı ve sorumluluğu içerisindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tamamında, 60 bine yakın öğrencimiz yaklaşık 6.500 kişilik eğitim kadromuzla yeni bir eğitim yılına başlıyor. Okullarımızın yeniden açılması yalnız ailelerimiz ve öğrencilerimiz için değil, halkımızın tamamı için büyük bir heyecan ve umut kaynağıdır.

Artan nüfusumuz ve büyüyen şehirlerimizle birlikte eğitim altyapımız da buna uygun biçimde hızla gelişmektedir. Teknolojiden fiziki donanıma, okul binalarından öğretmen eğitimine ve kadrolarına kadar yapılan yatırımlar, çocuklarımızın kendine güvenen, çağdaş, yaratıcı bireyler olarak yetişmesini sağlayacak yeni beceriler kazanmasını hedeflemelidir.

Bu amaç doğrultusunda, nitelikli ve yaygın eğitim hizmetinin her köşeye ulaşması son derece önemlidir ve hükümetimiz Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bu alandaki gayretlerini durmaksızın sürdürmektedir.

Öğretmenlerimiz, sizin özverili çalışmalarınız nicelik kadar kaliteye verdiğiniz önem, eğitim sistemimizin temel direği olmaya devam etmektedir. Velilerimiz, sizlerin çocuklarımız için gösterdiğiniz koşulsuz sevginiz ve desteğiniz en temel yardımcımızdır. Anne ve babalarımızın bu desteği ve iş birliği olmaksızın hiçbir eğitim başarısı da mümkün değildir.

Sevgili çocuklarımız, bu yeni dönemde öğrenmeye, soru sormaya, dünyaya farklı açılardan bakmaya gayret edin. Okulunuzdaki her yeni günde yeni bir şey öğrenmenin, daha meraklı ve araştırmacı olmanın yollarını arayın. Vatanımızın ve devletimizin geleceği sizlersiniz.

Bu özel gün vesilesiyle tüm öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini ve ailelerimizin, çocuklarımıza şefkatle ve dikkatle destek olmalarını temenni ediyorum.

Yeni eğitim-öğretim yılımız, Kıbrıs Türk halkı ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun".