Meteoroloji Dairesi perşembe günü yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi'nin 15-21 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyod boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31- 34 derece dolaylarında seyredecek. Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, perşembe günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “15 Temmuz, Türkiye’nin geçilmez olduğunu dünyaya göstermiştir”
İçeriği Görüntüle
Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.