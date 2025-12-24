Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İskele bölgesini ziyaret ederek, bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele 'ye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmede, bölgenin sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görevde bulunduğu iki aylık süre içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi ve görüş alış verişinde bulundu.

Erhürman, muhtarlarla görüşmesi sonrasında, Gençler Birliği Spor Kulübü Lokali'nde bölge halkıyla da bir araya gelerek yurttaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca İskele Belediyesi'ni ziyaret ederek İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile görüştü. Görüşmede, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.