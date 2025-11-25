Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Prof. Dr. Asım Vehbi ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Üniversiteler Birliği başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KÜB Başkanı Asım Vehbi ise, Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi ve ziyaret anısına hediye takdim etti.

KÜB Başkanı Vehbi’ye kabulde, KÜB Genel Sekreteri Prof. Dr. Serdar Yurtsever’in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri; Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Prof. Dr. Mustafa Menekay, Prof. Dr. Behiye Çavuşoğlu, Prof. Dr. Canan Hecer, Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı, Prof. Dr. Erdal Güryay ve Prof. Dr. İsmet Esenyel eşlik etti.