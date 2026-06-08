Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Londra, Brüksel ve Paris’te muhataplarıyla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dânâ ziyaretlerinde, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları Avrupa Direktörleri ile yaptığı görüşmelerin yanı sıra, Brüksel’de Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü (DG REGIO), İçişleri ve Göç Genel Müdürlüğü (DG HOME) ile Sağlık Genel Müdürlüğü (DG SANTE) Genel Müdür Yardımcıları, AB Komisyonu Başkanı’nın Batı Avrupa Ortaklarıyla İlişkiler Baş Danışmanı, AB Komisyonu Başkan Yardımcılarının kabine üyeleri, AB Parlamentosu üyeleri ve önde gelen düşünce kuruluşları yetkilileriyle görüştü. Mehmet Dânâ ayrıca Birleşik Krallık Parlamentosu'nda da temaslarda bulundu.

Görüşmelerde Dânâ muhataplarıyla; Kıbrıs konusu, güven artırıcı önlemler, Kıbrıslı Türklerin izolasyonu, Kıbrıs Rum tarafının Schengen alanına katılım başvurusu, hellimin Avrupa Birliği’ne ihracatına ilişkin hususlar, kırmızı toprak patatesinin tescil süreci ve adadaki şap hastalığına ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Dânâ, üç başkentte de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçileri/Daimi Temsilcileri ile de istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerde Dânâ’ya, Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar eşlik etti.