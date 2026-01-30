Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) heyeti, AKPA’nın 26-30 Ocak tarihlerinde Strazburg’da gerçekleştirilen 2026 yılı Birinci Olağan Oturumuna katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Heyet Başkanı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, AKPA Genel Kurulu yanı sıra Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi başta olmak üzere komite toplantıları ve siyasi grup toplantılarına da iştirak etti.

Taçoy, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunun Doğu Akdeniz ve Avrupa güvenliği açısından taşıdığı önemi ifade ederek, barış ve güvenliğin diyalog ve eşit haklara dayalı bir anlayışla mümkün olabileceğini, Avrupa kıtasında kalıcı barışın çifte standartlarla değil, kapsayıcı ve adil bir yaklaşımla inşa edilebileceğini vurguladı.

Candan ise Genel Kurul’da yaptığı konuşmasında, gençlerin demokrasilerin güçlendirilmesindeki önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk gençliğinin Avrupa ve uluslararası gençlik girişimlerinden dışlanmaması gerektiğini belirtti. Candan, ayrıca Kıbrıs Türk gençliğine Avrupa Konseyi faaliyetlerine de katılabilmelerini sağlayacak fırsatların sağlanması gerektiğini kaydetti.

Meclis Heyeti, AKPA Genel Kurulu marjında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, AKPA Ulusal Delegasyonları ve Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilciliklerle de ikili görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerde, Kıbrıs konusu bağlamında adadaki son gelişmeler yanı sıra Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı çeşitli insan hakları ihlalleri, mülkiyet konusu, karma evlilikler ve Kıbrıs Türklerinin AKPA ve Avrupa Konseyi kurumlarına daha etkin katılımlarının ele alındığı da kaydedildi.

Meclis heyeti ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilcisi’nin Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC heyetleri onuruna verdiği akşam yemeği ile KKTC Temsilcisinin verdiği akşam yemeğine katıldı.