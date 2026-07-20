Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre kabulde, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Şifa Çolakoğlu ile Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da hazır bulundu.

-Öztürkler: “Kıbrıs davası konusunda Türkiye'deki ortak duruş en büyük gücümüzdür”

Kabulde konuşan Öztürkler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için özgürlüğün, güvenliğin ve egemenliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin güçlü bir devlet yapısı ve kalıcı barış ortamıyla taçlandığını belirten Öztürkler, böylesine anlamlı bir günde Türkiye’den gelen heyetlerin ziyaretinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde farklı siyasi görüşlerin bulunmasının demokratik hayatın doğal bir parçası olduğunu belirten Öztürkler, söz konusu Kıbrıs davası olduğunda ise tüm siyasi partilerin ortak bir duruş sergilemesinin Kıbrıs Türk halkına güç verdiğini söyledi.

Türkiye’deki siyasi partilerin iktidarıyla ve muhalefetiyle KKTC’ye güçlü destek vermesinin dünyaya önemli bir mesaj niteliği taşıdığını ifade eden Öztürkler, "Haklı davamızda hiçbir zaman yalnız yürümediğimizin ve yürümeyeceğimizin en güçlü göstergesi anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğidir." dedi.

Kıbrıs Türk halkının ortak tarih, kültür ve manevi değerlerle Türkiye ile güçlü bağlara sahip olduğunu vurgulayan Öztürkler, bu bağların kolay oluşmadığını ve sarsılmaz nitelikte olduğunu dile getirdi.

Öztürkler, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyete dayanışma ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

-Babacan: “Kıbrıs bizim için milli bir davadır”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, iktidarıyla muhalefetiyle, hangi hükümet görevde olursa olsun KKTC'nin yanında yer aldığını ifade eden Babacan, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmanın Türkiye açısından bir sorumluluk olarak görüldüğünü kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki görünürlüğünün her geçen gün güçlendiğini dile getiren Babacan, doğrudan ve dolaylı temsilciliklerin sayısının arttığını, KKTC'nin sesinin daha geniş coğrafyalarda duyulmaya başladığını ifade etti.