Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun bir bölümü, yarın yapılacak bisiklet yarışı nedeniyle 2 saat boyunca çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun düzenleyeceği yarış nedeniyle Bostancı Trafik Işıkları Kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki kesim 07.30-09.30 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

Bu süre boyunca Güzelyurt ve Lefke yönlerinden gelen araçlar Güzelyurt-Lefke eski ana yoluna yönlendirilecek.

Sürücülerin güzergâhta dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.