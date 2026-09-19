Cumhuriyet Mecisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen görüşmede, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Konya Milletvekili Orhan Erdem, Dostluk Grubu Üyesi MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da yer aldı.

Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi lansmanına katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla ülkede bulunduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gemi faciasından dolayı başsağlığı dileklerinde bulundu ve kayıpların bir an önce bulunması adına temennilerini iletti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Bakan Bak’a teşekkür ederek, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşanan süreçte tüm imkanları ile KKTC halkının yanında olduğunu gördüklerini ifade etti.