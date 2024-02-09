Basketbol U 14 Karmamız, Aksaray’da düzenlenen Türkiye Bölge Şampiyonası’nda üç maçı kaybederek organizasyona veda ederken takım antrenörümüz Tahir Soyer açıklamalarda bulundu.

Sezonu erken açmalıyız

Tahir Soyer şampiyonayı değerlendirerek öneli açıklamalarda buundu.

Üç maç yaptıklarını ve kaybettiklerini belirten Soyer, “öncelkikle U 14 Ligimizi erken açıp daha çok maç yaparak buralara gitmeliyiz. Takım olmak için hem maç hem de idman yapmamız şart. Türkiye’de U 14 Ligleri Ekim ayında başlar ve Şubat’ta da bölge şampiyonlarına takımlar hazır bir şekilde gelir.”açıklamasını yaptı.

Güçlü bir gruba düştük

Kurada en zor grup olan B Grubu’nda yer aldık. A Grubu dengeli, B Grubu ise güçlü ekiplerden oluştu. Burada ilk maçta takım olamadık ve mağlup olduk. İkinci maçımz Aksaray Grubu birincisi de olan Konya Büyükşehir Belediyesi ile oynadık. Zaman zaman iyi oynadık ama rakibimiz güçlü olunca bir noktada kaybettik. Son maçımızda Adana ekibi ile başa baş oynadık ancak sonunu getiremedik. Çocuklar ellerinden geleni yaptı onlarla gurur duyuyorum ve bir kez daha söylüyorum ligimizi erken açmalı ve karmayı da erken oluştutup gruplara katılmalıyız. Yaş yavuzu oluşturmamız da gerekiyor.”dedi.

U 16 için hemen harekete geçmeliyiz

Bu arada U 14 Karması antrenörü Tahir Soyer, U 16 karmamız konusunda ise “U 16 Karmamız için de erken harekete geçmeliyiz.”diyerek sözlerini noktaladı.