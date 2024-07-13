Havaların mevsim normalerinin üstünde seyretmesi ile birlikte , hava sıcaklığında yaşanan yüksek artış orman yangını olasılığını artırıyor.

Çevre temizliği, hepimizin sorumluluğunda olan bir konudur ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz diyen Kıbrıs Genç TV haber merkezi çevre temizliği konusunda dikkat çekmek için halkın yoğun olarak kullandığı bölgelere giderek görüntü aldı.

Genç Tv haber merkezinin bugün ki durağı Yavuz Çıkarma Plajı idi.

Kameraya yansıyan görüntüler piknik alanlarında yenilen içilen ürünlerin çöp konteynerleri yerine doğanın içine atıldığı görüldü.

Plastiğin doğadan kaybolan en zor maddelerden biri olduğunu bildiğimiz bu dönemde çöplerin doğaya atılması, doğanın eko dengesini bozarken sıcaklığın en üst seviyede yaşandığı bu iklimde olası orman yangınlarınada sebep verir.

Temiz bir çevre, hem insanların sağlığını korur hem de doğal yaşamın devamlılığını sağlar. Ancak maalesef, çevre kirliliği ve atıkların yanlış yönetimi, ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya olduğu büyük bir tehdittir.

Taş yapı şirketinin çalışanlarından oluşan gönüllü bir grup etrafta bulunan çöp yığınlarının doğal çevreye ve ekolojik yapıya zarar vermesini engellemek adına çalışmalarını sürdürüyor.

T&T havalimanı çalışanları bugüne kadar boğaz piknik karaoğlanoğlunda bulunan bülbüller sokak da dahil bir çok noktayı gönüllü olarak temizlemişti.

Taş Yapı yetkilileri gönüllü olarak sürdürdüğü çevre temizliği projesi ile ilgili, çevre temizliğine çok büyük bir önem verdiklerini ve bu konuda ihtiyacı olan her yere ulaşıp gereken temizliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.