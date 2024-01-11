Kuzey Kıbrıs Darts federasyonu Birinci Ligi 8. Hafta müsabakaları ile tüm hızı ve heyecanı ile devam ediyor.

Lider Fota Darts Derneği’nin bay geçtiği haftayı şampiyonluğun bir diğer iddialı adayı KKTC Fenerbahçeliler Derneği galip gelerek maç fazlası ile aynı puan ile 2. Sıraya yükseldi.

Ligin yeni ekibi Deniz Plaza Spor Kulübü de haftayı galibiyet ile tamamlayarak ligde ilk galibiyetini aldı.

Şampiyonluk ve ilk dört yarışı giderek kızışırken gözler şimdiden 9. Hafta oynanacak olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Fota Darts derneği maçına çevirildi.

8. hafta maçları

Deniz Plaza - Düzova Spor Kulübü 9-7

Vadili Darts Derneği - Alsancak Yeşilova 10-6

Dağyolu Spor Kulübü - Gazi Mağusa Darts Birliği 6-10

Girne av/at. Kulübü - Ozanköy Spor Kulubü 11-5

Mağusa Kültür Derneği - Mesarya Darts Birliği 7-9

Taşkınköy Spor Kulubü - KKTC Fenerbahçeliler D. 6-10

Fota Darts Derneği - - BAY