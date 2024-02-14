Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerinde önceki akşam yapılan Birinci lig 13. Hafta karşılaşmalarıyla ligin ilk yarısı tamamladı.

Kadrosunda hem genç yeteneklere hem de tecrübeli sporculara yer veren Fota Darts Derneği önceki akşam konuk oldukları Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nü deplasmanda 13-3 skorla geçerek ligde yenilgisiz ve puan kayıpsız bir şekilde ilk yarıyı lider kapattı. Fota Darts Derneği Başkanı Osman Erkut, takım içindeki arkadaşlığın ve disiplinin ligin ilk yarısı itibarı ile elde ettikleri başarıda büyük rol oynadığını belirtti.

Amaçlarının genç sporcular yetiştirmenin yanı sıra süper lige de güçlü bir şekilde çıkmak olduğunu söyleyen Erkut, bu bağlamda başarılı sporcu Ergün Gülenler ile anlaşmaya vardıklarını ve ligin ikinci yarısında Ergün Gülenler’in de kadroya dahil olacağını sözlerine ekledi.

Liderin en yakın takipçisi sezonun flaş takımlarından KKTC Fenerbahçeliler Derneği ise deplasmanda Gazimağusa Darts Birliği’ni 11-5 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Puan tablosunda üçüncü sırada bulunan Gazimağusa Darts Birliği’nin puan kaybettiği haftada Ligdeki tırmanışını sürdüren Vadili Darts Derneği, konuk ettikleri Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 11-5 yenerek hanelerine altın değerinde 3 puan daha yazdırdılar ve üçüncü sırada bulunan Gazimağusa Darts Derneği ile puanlarını eşitlediler. Gecede alınan diğer sonuçlar ve puan tablosu şöyle;

Ozanköy Spor Kulübü – Mesarya Darts Birliği 4-12

Gazimağusa Darts Birliği – KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5-11

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü – Fota Darts Derneği 3-13

Düzova Spor Kulübü – Taşkınköy Spor Kulübü 9-7

Deniz Plaza Spor Derneği – Mağusa Kültür Derneği 5-11

Vadili Darts Derneği – Girne Av. At. Kulübü 11-5