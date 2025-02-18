TUBORG Süper Lig’inde 9’ncu ve ilk yarının son hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Iki namağlup takımın şampiyonluk için birbirlerine üstünlük sağlamak için oynadığı karşılaşmada, Minaraliköy Spor Kulübü rakibi Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübünü 14-2 gibi bir üstünlük sağlayarak en yakın rakibi ile olan puan farkını 5’e çıkartmasını bildi. Sıralamada ikinci sırada bulunan Gönyeli Darts Birliğinin bay geçtiği haftada, Fota Darts Derneği, Cihangir Spor Kulübünü misafir etti. Karşılaşmayı rahat bir şekilde 14-2 kazanan Fota Darts Derneği puanını 15’e çıkartarak 4’ncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Beyarmudu Belediyesi evinde Gönyeli Spor Kulübü’nü 10-6 kazarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, Gönyeli Spor Kulübü Süper Ligden düşme potasına girmiş oldu. Alt sıraları ilgilendiren gecenin son maçında ise Güzelyurt Darts Birliği deplasmanda Alsancak Yeşilova Spor Kulübünü 10-6 yenerek puanını 6’ya çıkartarak ilk yarıyı 7’nci sırada bitirmesini bildi.

Beyarmudu Belediyesi - Gönyeli Spor Kulübü : 10 - 6

Alsancak Y. S.K. - Güzelyurt Darts Birliği : 6 - 10

Fota Darts Derneği - Cihangir S.K. : 14 - 2

Minareliköy S.K. - Gönyeli Avcılık At. Kulübü : 12 - 4

Gönyeli Darts Birliği - Bay