Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde Diş Hekimleri Günü ve Beyaz Önlük Giydirme Töreni düzenlenerek, fakültede eğitime başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında dün düzenlenen tören saat 16:00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer aldı.

Törende ayrıca DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref derecelerine sahip olan öğrencilere sertifikaları da takdim edildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak meslekle ilgili bilgiler verdi ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 114 Diş Hekimliği Fakültesi bulunduğunu aktardı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da konuşmasında bilimsel diş hekimliğinin 115’inci yılının kutlandığını belirterek, diş hekimliğinin son derece önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Bugün giyilecek olan beyaz önlükler ile mesleğe ilk adımın atılacağını aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi hakkında detaylı bilgiler verdi. DAÜ Diş Hekimliği Kliniği hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kılıç, kalite ve memnuniyet kavramlarını ilk sıraya koyarak hem halka hem de öğrencilere büyük fırsatlar sunduklarını vurguladı.

-Özcenk

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de önlüğün mesleki etiğin ve sorumluluğun simgesi olduğunu söyledi ve diş hekimliğinin sadece bilgi ve beceri gerektiren bir meslek olmadığını aynı zamanda empati kurmayı ve hizmet etmeyi gerektiren bir sanat olduğunu vurguladı.

Ardından, 2023-2024 Akademik Yılı’nda Diş Hekimliği Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere mesleğe ilk adımın simgesi olan beyaz önlükleri DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Onbeş Kasım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak ile fakülte öğretim üyeleri tarafından giydirildi.