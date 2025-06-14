Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, iletişim bilimleri alanında fakülteler arası işbirliğini güçlendirmek ve güncel akademik gelişmeleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen 33. Uluslararası İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) Toplantısı’na katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen İLDEK toplantısı bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin İletişim Fakültesi dekanları ve dekan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurucu dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz de yer aldı. Aziz, toplantı süresince iletişim eğitiminin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, akademik camiada bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sundu.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy da toplantıya katılarak, hem fakülteler arası iş birliğini geliştirmek adına temaslarda bulundu, hem de iletişim alanındaki güncel gelişmeleri yerinde takip etti.

Program kapsamında iletişim fakültelerinin yapısal ve akademik gelişimi, akreditasyon süreçleri, yapay zekâ ve telif hakları, bilim iletişimi ile yeni eğitim modelleri gibi konulara odaklanan çeşitli panel ve çalıştaylar gerçekleştirildi.

Ersoy, 33. Uluslararası İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmede, iletişim alanındaki bilimsel etkinliklerin eğitim ve müfredat gelişimine olan katkısına dikkat çekti.

Özellikle yapay zekâ konusunda iletişim fakültelerinin eğitim ve müfredat geliştirme başta olmak üzere dikkatli bir yol izlenmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, ilerleyen günlerde yapay zekâ üzerine fakülte olarak daha fazla bilimsel organizasyon yapacaklarını da kaydetti.