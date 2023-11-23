Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitenin "çalışanın rızası olmadan iç borçlanma" uygulamasına karşı açtıkları bireysel alacak davalarının kazanıldığını açıkladı. Açıklamada, mahkemenin ‘eksik ödemenin yasal faizi ile birlikte iadesine/ödenmesine karar verdiği’ belirtildi.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, davanın, DAÜ’de iç borçlanma uygulamasının çalışanın rızası olmadan yapılmasının yasa dışı olduğunu vurgulamak ve bu kararın bireysel alacak davalarıyla anlamsız hale geleceğini ispatlamak amacıyla açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN’in birlikte hareket ettiği, avukat Öncel Polili aracılığıyla farklı statülerde; akademik personel, memur, işçi olmak üzere 3 kişi için emsal niteliğinde açılan bireysel alacak davalarının ikisinin kararının 21 Kasım 2023 tarihinde mahkemede okunduğu y

Dava konusunun haklı bulunduğu ve davaların kazanıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede, 2023 Temmuz ayında hayat pahalılığı artışının brüt maaşlarımıza yansıtılmasından sonra ‘iç borçlanma’ adı altında net maaşın kesintili/eksik ödenmesi hatalı bulunmuş, mahkemede okunan karara göre idarenin Temmuz ayına ilişkin yapmış olduğu eksik ödemenin yasal faizi ile birlikte iadesine/ödenmesine karar verilmiştir. Diğer davanın da yakın zamanda aynı yönde sonuçlanmasını beklemekteyiz. Sendika desteği ile açılan bireysel davalarla, ‘iç borçlanma’ adı altında maaşlarımızdan yapılan kesintilerin iadesini yasal faizleri ile geri almamızın mümkün olduğunu bilmekteydik, bugün bu bilgimiz bir kez daha mahkeme kararıyla ispatlanmıştır. Ancak bu durum, üniversite aleyhine açılacak binlerce dava demektir, pratik olmamasının yanında mali kriz içerisinde olan üniversitemizin mali sorununa da çözüm değildir.

Daha önce de vurguladığımız gibi, davaları kazansak da üniversitemizi kaybedebiliriz. DAÜ'nün yegane kurtuluşu tarafların yani hükümetin, DAÜ yönetiminin ve sendikaların uzlaşı içerisinde bir protokol kapsamında, hukuka saygılı olarak sorumluluklarını gecikmeden tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi ile mümkündür. Hiç bir dava sonucu, hiç bir eylem ve/veya grev bu ihtiyacı ortadan kaldırmayacaktır. Akılcı olan daha fazla vakit kaybetmeden gündemde olan Protokol taslağını imzalayarak tarafların protokol gereklerini hayata geçirmesidir”

Açıklamada, hükümeti ve Başbakan Ünal Üstel’e çağrı yapılarak, “Hükümet olarak yetkiniz, gücünüz ve imkanınız vardır. Çalışanın özverili katkılarını da dikkate alarak sorumluluğunuzun gereğini yapın. Hukuk dışı işlerden vazgeçin. DAÜ’nün mali sorunlarının çözümü için çare vardır. Tüm bu çareler protokol taslağında mevcuttur. Eksik kalan tek şey hükümetin siyasi iradesi ve niyetidir” denildi.