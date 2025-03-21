Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), laik devletin her inanca eşit yaklaşması ve fikri ile vicdanı özgür bireyler yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, anayasal düzene bağlı, laik demokratik düzene, bireyin inanç ve özgürlüklerine saygılı bir kamu yönetiminin esas olması gerektiği kaydedildi.

Laik, çağdaş demokratik düzenin en önemli unsurunun bilgiye dayalı sorgulama yapan bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen açıklamada, sorgulanamaz inançlara bağlı anlayışla yetişen bireylerin ve bu yapının oluşturduğu aile ve kültürel yapının laik, çağdaş, demokratik düzenleri tehdit edebilir noktaya gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Bu tür gelişmelerin laik çağdaş demokratik düzenin devamını savunanları endişelendirmesi ve tedbir alınmasını talep etmeleri son derece doğal bir reflekstir. Ancak bu refleks bir çocuğun ve ailenin bugün inanmakta olduğu ve sahiplendiği değerleri yok sayan, bunları görmezden gelen baskıcı bir tavrı ve anlayışı ortaya çıkarmamalıdır. Toplumsal olarak amacımıza odaklanmalı, bireylere baskı yapmak yerine sosyal devlet yapımızı ve kaybetmekte olduğumuz çağdaş eğitim yapımızı güçlendirmek için el birliği ile çalışmalıyız.” denildi.

Bireylerin ancak çağdaş eğitim ve sosyal devlet ile özgürleşebileceği kaydedilen açıklamada, “Laik demokratik devlet düzeni içerisinde sadece bir dine, bir inanca, bir kültürel anlayışa ve sadece bir grubun beklentilerine yönelik mevzuat düzenlemeleri yapmak, birilerini dikkate alırken diğerlerini yok saymak kabul edilebilir değildir ve anayasamıza aykırıdır. Devlet bu ülkenin tüm çocuklarına, bireylerine sahip çıkabilmeli onların özgürlüklerini koruyabilmeli ve bunu da anayasal düzenimizin üzerinde bir güç olmadığının bilinciyle yapabilmelidir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, DAÜ-SEN’in Anayasal düzenin korunması için her türlü mücadelenin yanında olacağı da bildirildi.