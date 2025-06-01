Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ortak yürüttüğü Uluslararası Ortak Tıp Programı'na Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından verilen akreditasyon belgesi yarın düzenlenecek törenle takdim edilecek. Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni yarın, saat 09.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak.

DAÜ’den a yapılan açıklamaya göre DAÜ–Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı, Ortak Tıp Programı alanında akredite edilen ilk tıp programı oldu.

Açıklamada, “DAÜ’nün kaliteli eğitim anlayışı ve çağdaş sağlık bilimleri vizyonunu yansıtan bu programın akreditasyonunun, DAÜ’nün diğer öncü programlarında olduğu gibi tıp eğitiminde de uluslararası standartlara ulaşıldığının önemli bir göstergesi” olduğu ifade edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da yaptığı açıklamada, DAÜ-Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın, Ortak Tıp Programı alanında akredite edilen ilk tıp programı olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.