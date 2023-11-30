Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde 5 Aralık Uluslararası Gönüllülük Günü çerçevesinde ‘Diyabet ve Egzersiz’ konusunun görüşüleceği seminer ve egzersiz temalı bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre etkinlik 5 Aralık Salı günü, 14:30’da DAÜ Turizm Fakültesi TH 107 numaralı seminer odasında düzenlenecek. Açılış konuşmasını DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un gerçekleştireceği etkinlikte, uzman fizyoterapist Ayşen Karaman tarafından “Diyabete Özgü Egzersizler” konulu atölye çalışması yapılacak.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre, önemli bir risk grubunu oluşturan pre-diyabetli ve diyabetli hastalar için ise egzersiz çok etkili bir ilaç görevi görüyor. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında bulunan Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYMER) toplum sağlığına katkı sağlamak için alanında uzman akademisyenleriyle hizmet sunuyor.

Açıklamaya göre bu kapsamdaki değerlendirmeler sonucunda isteyen kişilere, prediyabetik bireyler için diyabeti engellemek amacıyla ücretsiz klinik pilates seansları yaptırılacak. Bunun yanı sıra diyabet hastası olmayan katılımcılara da güne özel ücretsiz pilates deneme seansına katılım olanağı sağlanacak.

Etkinlik ile ilgili bilgi almak veya kayıt yaptırmak isteyenler 0533 8628785 numaralı telefondan veya 0542 1527066 numaralı WhatsApp hattından detaylı bilgi alabilir.