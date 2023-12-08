Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Filistin uyruklu öğrencileri, Gazze’de yaşanan savaş ve insanlık dramında şehit olanlar için bugün gıyabında cenaze namazı kıldı.

DAÜ II. Selim Camii İslami Kültür Merkezi’nde, cuma namazında bir araya gelen DAÜ öğrencilerini, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer de yalnız bırakmadı. Öğrenciler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatlarını kaybedenler için dua etti.

105 farklı ülkeden 16 bin 300’ün üzerinde öğrencisi bulunan DAÜ’de, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 367 Filistin uyruklu öğrenci öğrenim görüyor. DAÜ, kuruluşundan bugüne kadar toplamda 2,120 Filistin uyruklu öğrenciyi mezun verdi. DAÜ tarafından yapılan açıklamada, 21’inci yüzyılda Gazze’de Filistin halkı ve bölge sakinlerine karşı insanlık dışı suçların işlenmesi konusunda büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer, Kıbrıs Türk halkının 1974 yılı öncesi uğradığı zulmü hatırlatarak, Filistin halkının acılarını anladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Tümer, yaşanan soykırımın bir an önce sona ermesi ve başta çocuklar olmak üzere tüm masumlara edilen zulmün bitmesi temennisinde bulundu.