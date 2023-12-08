Zorunlu deprem sigortasının KKTC’de de yürürlüğe girmesi çalışmalarına ivme kazandırmak için Türkiye Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği arasında niyet mektubu imzalandı.

Verilen bilgiye göre, iki kurumun bir süredir devam eden ortak çalışmaları sonucunda imzalanan niyet mektubuna DASK adına Yönetim kurulu yetkilisi Zafer Dalka ve KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Raif Çukurovalı ve Birlik Genel Sekreter İbrahim Kavçın imza koydu.

Hedefin çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve KKTC milli servetinin sigorta güvencesi altına alınması olduğu kaydedildi.