Ünlü sanatçı Defne Samyeli, Girne Rocks Hotel’de unutulmaz bir konsere imza attı! Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, Samyeli, sahnedeki zarafeti ve güçlü performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Sanatçının seçkin repertuvarı, eşsiz yorumu ve göz kamaştıran kıyafeti geceye damgasını vurdu. Şarkılarıyla salonu coşturan Defne Samyeli, dinleyicilere müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin sonunda ayakta alkışlanan sanatçı, sahnedeki enerjisi ve etkileyici sahne performansıyla hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu.

Girne Rocks Hotel’de gerçekleşen bu muhteşem konser, Kuzey Kıbrıs’ta sanatın ve müziğin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.