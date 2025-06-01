Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla 11’inci Dünya Çocuk Şenliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre dün, Cihangir Stadı’nda düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinlikte, çocukların çeşitli sahne performansları yer aldı ve uçurtma etkinliği yapıldı. Şenlikte ayrıca, belediyenin Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Genç Müzik Orkestrası da sahne aldı.

Şenliğe, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, CTP Milletvekili Sami Özuslu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler de katıldı.

Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın asla terk etmek istemeyeceği, göç etmek istemeyeceği bir ülkeyi hep birlikte yaratacağız.” ifadelerini kullandı.

Karavezirler ise, “Çocuklar geleceğimiz ve umudumuz. Bu umudu hep birlikte ileriye taşıyacağız.” dedi.