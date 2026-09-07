Lefkoşa Surlariçi’nde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa Surlariçi’nde Bodamyalı Sokak’ta profilden ve osb'den imal edilmiş iki katlı evde yangın çıktı.

Muhtemelen elektrik uzatma kablosunun kısa devre yapması çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, evdeki eşyalar yandı, duvarlar islendi. Yangının yan binaya da sirayet etmesi sonucu buranın da yatak odasındaki lambiriler ısıdan zarar gördü.