Değirmenlik Akıncılar Belediyesi yol, eğitim ve sosyal alanlardaki üç ihaleyi sonuçlandırdı, imzalar atıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, “Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi İlave Kat Projesi”, “Cihangir-Düzova İlkokulu Ek Derslik Binası Projesi” ve “I. Etap Asfalt İşleri, Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı” ihaleleriyle ilgili imzalar atıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, üç büyük yatırımın da bölge halkının yaşam kalitesini artıracağını vurgulayarak, “Hem yol altyapımızı güçlendiriyoruz, hem çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için imkânlar sunuyoruz, hem de gençlerimize ve ailelerimize sosyal-kültürel alanlarda daha geniş bir hizmet ağı oluşturuyoruz.” dedi.

- “Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi büyüyor”

Sosyal ve kültürel yatırımlar çerçevesinde Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi İlave Kat Projesi’nin hayata geçtiği belirtilen açıklamada, ihaleyi kazanan KAMTEK Ltd. ile 950 bin 689,04 Sterlin tutarında sözleşme imzalandığı ifade edildi.

“Toplam 1062,49 metrekarelik ek bina ile merkez büyütülecek. Kapalı iç bahçe düzenlemesi, başkanlık ofisi, toplantı salonu, bilim ve teknoloji atölyesi, dans ve jimnastik salonları, pilates odası, satranç salonu ve bir derslik kazandırılacak.” denilen açıklamada, projenin 270 gün içinde tamamlanacağı ifade edildi.

- Cihangir-Düzova İlkokulu’na da ek derslik binası yapılıyor

Açıklamada, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Değirmenlik İlkokulu ile Değirmenlik Lisesi’nin ardından Cihangir-Düzova İlkokulu’na da ek derslik binası yapacağı belirtildi.

“Bu alandaki ihaleyi kazanan firma, Rüzgar Asil Adışanlı Construction Ltd. oldu 300 bin 194 Sterlinlik sözleşmeye Başkan Karavezirler ile firma direktörü Ahmet Adışanlı imza attı. İki katlı yeni ek binada idari odalar, arşiv, dört derslik, çok amaçlı salon ve tuvaletler bulunacak.” denilen açıklamada, projenin 180 gün içinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

“I. Etap Asfalt İşleri, Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı” ihalesini ise Salih Köroğlu Contruction Şti. Ltd’in kazandığı kaydedilen açıklamada, imzalanan sözleşmenin “1 milyon 1 bin 740,50 Sterlin tutarında olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihale kapsamında belde sınırları içindeki köy yolları asfaltlanarak yenileneceği, bakım ve onarım çalışmalarıyla trafik ve sürücü güvenliğinin artırılacağı ifade edildi.