Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 2023 yılından alınması gereken dersler bulunduğunu belirterek, 2024’te odanın, toplumsal kalkınma ve refah için üzerine düşenleri yapmakta kararlı olduğunu vurguladı. Deniz, ekonomik kalkınma, adil gelir dağılımı, çalışma barışının korunması ve verimli çalışma süreçlerinin oluşturulmasının başlıca hedeflerimiz olmaya devam edeceğini bildirdi.

Yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayan Ticaret Odası Başkanı Deniz, 2024’ün tüm insanlığa barış ve refah getirmesini diledi; ülkenin barış ve refah artışından payına düşeni alması için kararlılıklarını yineledi.

Deniz, Yeni yılın “yeni bir başlangıç” olması için yapmaları gerekenlerin bilincinde olduklarını kaydederek şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk özel sektörünün en önemli temsilcisi olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2024 yılı içinde de toplumsal kalkınma ve refah için üzerine düşenleri yapmakta kararlıdır. Ekonomik kalkınma, adil gelir dağılımı, çalışma barışının korunması ve verimli çalışma süreçlerinin oluşturulması başlıca hedeflerimiz olmaya devam edecektir. Kurumsal olarak bu hedefler doğrultusunda çalışırken üyelerimizin faaliyetlerinin bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak başlıca eylemler olduğunun bilincindeyiz ve onların faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz.

2023 yılından almamız gereken dersler olduğu da açıktır. Dünyada giderek artan bölgesel savaşların insanların refahı ve geleceği bakımından en büyük tehdit olduğu artık yeterince kanıtlanmıştır. Başta Gazze’deki ve Ukrayna’dakiler olmak üzere bu savaşların diplomatik yollarla sona erdirilmesi en büyük dileğimizdir.

Küresel ısınma ve gelir dağılımı adaletsizliğine karşı gerekli önlemleri almak “küresel bir sorumluluk” olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, küresel sorunların çözümlemesine yapabileceğimiz katkıları küçümsemeden bu sorunların çözümü için katkı koymaya devam edecektir.

2023 yılında Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığımız sorunların kaynağında elbette kamusal alanda yaşadığımız çöküntü yer almıştır. Eğitimden sağlığa, mesai saatlerinden vergi adaletsizliklerine kadar başlıca sorunlarımızın temelinde kamu yönetiminin başarısızlıkları yatmaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2024 yılında da kamu reformunu savunmaya, kamu kaynaklarının ortak toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesi için kullanılması gerektiğini vurgulamaya devam edecek; bu sorunların çözümü için çalışacak ve yapılacak diğer çalışmaları destekleyecektir.

2023 yılını geride bırakır ve 2024 yılına hoş geldin derken, tüm insanlığa barış ve refah diler; ülkemizin barış ve refah artışından payına düşeni alması için kararlılığımızı yinelemek isteriz.”