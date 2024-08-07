Kuzey Kıbrıs Turkcell, çevreye duyarlılık kapsamında yıllardır destek verdiği deniz kaplumbağaları için etkinlik düzenledi. Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nin (SPOT) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yavru deniz kaplumbağaları Akdeniz’in mavi sularına uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, Alagadi 2 Sahili’nde yer alan etkinliğe, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Deniz Mungan ve Ali Gürler ile SPOT Yönetim Kurulu Üyeleri Damla Beton ve Robin Snape katıldı.

Etkinlikte ayrıca, SOS Çocukköyü Derneği’nden çocuklar, Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları ve aileleri de yer aldı.