Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıslı Türklerin siyasi varoluş mücadelesinin bugün yeni bir aşamada olduğunu kaydederek, “Kıbrıslı Türklerin bugünkü mücadelesi ekonomik varoluş mücadelesidir” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” başlıklı konferansın açılışında konuşma yaptı.

-Deniz

Ticaret Odası Başkanı Deniz konuşmasında, ülkelerin farklı para ve maliye politikaları uygulayarak, yavaşlayan büyüme ve enflasyonla mücadele ederken, ticaret gerilimleri ve jeopolitik belirsizliklerin ekonomik görünümü daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Uluslararası kuruluşların hazırladığı raporlara göre, jeopolitik risklerin arttığına ve ekonomik istikrarı tehdit edici boyutlara ulaştığına dikkat çeken Deniz, bundan en çok kırılgan ekonomik koşullara sahip ülkelerin etkilendiğini belirtti.

Küresel etkilerin temel özelliğinin pazarları açık hale getirmesi olduğunu ifade eden Deniz, ekonomik olarak kırılgan bir yapıya sahip olan KKTC ekonomisinin de bu gelişmelerden nasibini aldığını kaydetti.

“Zor dönemlerde ayakta kalmanın, ülkemiz ve ekonomimiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmemizin tek yolu güçlü bir ekonomik yapının oluşturulmasıdır” diyen Deniz, istikrarlı ve güçlü bir büyümenin sağlanması ve refah düzeyinin artırılmasına yönelik riskleri ve kırılganlıkları azaltacak yapısal reformları ve tedbirleri hayata geçirmek, bütüncül bir yaklaşımla kaynakları geliştirmek ve en yüksek katma değeri üreten rekabetçi alanlara yönelmek gerektiğini belirtti.

KKTC’de verimli bir ekonomi yaratmanın, Ticaret Odası’nın her zaman önemsediği bir konu olduğunu vurgulayan Turgay Deniz, KKTC için mali disiplin, tasarruf ve verimlilik artışına yönelik tedbirler ile kamuda hizmet sunumunu daha verimli hale getirecek iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, finans sektörünün etkili ve yeni fırsatlar yaratmasına imkan sağlayacak, özel sektör finansmana erişimini kolaylaştıracak ve etkinleştirecek politikalara acilen ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

KKTC’nin rekabet üstünlüğünün hizmet sektöründe olduğuna işaret eden Deniz, güçlü ekonomi yaratabilmenin temel koşullarından birisinin özel sektörü güçlendirmek ve rekabet edebilirliği artırmak olduğunu belirtti. KTTO Başkanı Deniz, “Daha çok yatırım, daha çok istihdam ve daha çok mal ve hizmet üretimi için sektörlerimizi rekabetçi halde tutmak, rekabet gücünü artırmak, nitelikli iş gücünü geliştirmek, dijitalleşmek, ulaşım olanaklarını artırmak için gerekli iş iklimi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin siyasi varoluş mücadelesinin bugün yeni bir aşamada olduğunu kaydeden Deniz, “Kıbrıslı Türklerin bugünkü mücadelesi ekonomik varoluş mücadelesidir” dedi.

-Önal: “Bankacılığımız, ekonomimizin barometresi ve içinde yaşadığımız ülkenin gelişimine oldukça duyarlı”

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ise, ülkenin, yüzölçümü olarak küçük, yaş olarak genç ancak jeopolitik ve stratejik açıdan oldukça önemli, büyüme ve gelişme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Ülkede dünyanın 60’a yakın ülkesinden gelen 80 binin üzerinde gencin eğitim gördüğünü ifade eden Önal, dünyanın en zorlu pazarlarından turist getiren, turizm operatörlerinin ve turistleri ağırlayan tesislerin olduğunu belirtti.

Büyüyen bir sağlık bir turizmi olduğunu da ifade eden Önal, hem iç piyasa hem de ihracat için zorlu coğrafi ve ölçek ekonomisinden kaynaklı rekabet koşullarına rağmen üretim yapan sanayiciler olduğunu dile getirdi.

“Özellikle güneydeki rakipleri tarafından kıskanılan ve gelişimi politik gerekçelerle sürekli engellenmeye çalışılan başarılı bir konut geliştirme sektörümüz var. Teknoparklarımız var” diyen Önal, reel sektörün önemli bir başarı hikayesi yarattığını söyledi.

Bankacılık alanında da bir başarı hikayesi olduğunu dile getiren Önal, ülkede 124 yıldır faaliyet gösteren yerel sermayeli banka ve 70 yıldır faaliyet gösteren şube bankası olduğunu kaydetti. Bankaların ortalama yaşının 40 olduğunu kaydederek, “Bizler uluslararası iyi uygulamaları rehber alıyor ve uluslararası kuralları uyguluyoruz. İyi ve sık denetleniyoruz” dedi.

Bankacılığın, ekonominin barometresi ve ülkenin gelişimine oldukça duyarlı olduğunu ifade eden Önal, reel sektör ve bankacılık sektörünün birbirlerini büyüttüğünü, her zaman desteklediğini, birbirinden güç aldığını ve zorlukları aşmak için birlikte çalıştığını söyledi. Önal, reel kesim ile finansal kesimin yan yana çalışmalarını her ortamda teşvik ettiklerine de dikkat çekti.

Önal, Türkiye Cumhuriyeti’nin, zorlukların aşılmasına ve ülkenin kalkınmasına yönelik kesintisiz desteğinin Bankacılık sektörü dahil tüm alanlarda hissedildiğini vurguladı.