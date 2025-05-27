Ülkenin farklı bölgelerinde dün ve bugün meydana gelen üç yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangınlarda iki araç yandı, bir apartman dairesinde de ciddi maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da Çetin Başer Sokak’taki bir apartman dairesinin yatak odasında yangın çıktı. Muhtemelen çoklu priz üzerinde takılı fişlerin aşırı yüklenip alevlenmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki yatak odasındaki dolaplar, yataklar, şilteler, klima iç üniteleri ile mutfak dolapları, çeşitli beyaz eşyalar ve mobilyalar zarar gördü. Ayrıca evin tüm duvarlarının ısı ve dumandan islenmiş olduğu bildirildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen ev sakini Adil Hüseyin (E-31), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı.

-Tatlısu'da ve Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda araç yandı

Öte yandan, dün saat 17.00 sıralarında ise Tatlısu’da, eski Tatlısu Zambak Tatil Köyü alt yolu üzerinde seyir halindeki ML 006 plakalı araçta yangın çıktı. Orhan Güney’in kullanımındaki aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 09.00 sıralarında ise Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Gönyeli Çağaloğlu Çemberi yakınlarında Hayrettin Gürbüz’ün kullanımındaki MT 911 plakalı araçta yangın meydana geldi. Muhtemelen aracın klimasına ait elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda aracın ön göğüs kısmı, koltukları ve iç tavan döşemesi yanarken, ısı nedeniyle camların da patladığı belirtildi.

Her üç yangınla ilgili polis soruşturması sürüyor.