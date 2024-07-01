1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Gazimağusa’da düzenlenen törenle kutlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 1 Temmuz 1926'da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerindeki her türlü deniz faaliyeti ve ticareti hakkının Türk Bayraklı gemilere verilmesi nedeniyle kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Gazimağusa Zafer Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasıyla başlayan törende ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende daha sonra gün dolayısıyla konuşmalar yapıldı.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, törendeki konuşmasında, denizciliğe gereken önemin gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, denizcilik faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi Mavi Vatan’da da çok büyük öneme sahip olduğuna işaret etti.

Töre, denizlerde hakimiyetin önemine işaret ederek, denizcilik faaliyetlerinin gelecekte hem ticaret hem de askeri açıdan çok daha güçlü hale geleceğine inancını dile getirdi. Zorlu Töre, denizcilikte yaşamını yitiren tüm denizcileri de saygı ve rahmetle andı.

-Çavuşoğlu

Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı’ndan Piyade Deniz Üsteğmen Atilla Abdurrahim Çavuşoğlu ise konuşmasında, bugünün Barbaros Hayrettin Paşa’dan, Piri Reis’e, Cezayirli Gazi Hasan Paşa’dan, Turgut Reis’e kadar pek çok denizciliğe gönül vermişlerin bayramı olduğunu ifade ederek, deniz hukukunda kabotajın bir devletin kendi kıyıları boyunca limanları arasında yaptığı ticaret ya da deniz seferlerinin tümü olduğunu kaydetti.