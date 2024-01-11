Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türk askeri tarafından “Denya” bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaların “ara bölgede olmadığını” açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Türk askerinin “Denya” bölgesinde ara bölgede bir hendek inşa ettiği yönünde dün internet gazetelerine düşen haberlerin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “çalışmalar ara bölge içerisinde değil" açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis, dün gazetecilerin sorularına karşılık yaptığı açıklamada, “Konu hakkında anında bilgilendirildiğini ve çalışmaların ara bölge dışında yapılmakta olduğunu doğruladığını" belirtti.

Gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Hristodulidis, BM ve AB nezdinde gerekli girişimleri yaptıklarını vurguladı.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Bu ve benzeri olayların bilgileri dahilinde olduğunu” belirtirken, “Denya Muhtarı” Hristakis Panayotu ise Türk askerinin “köyün tam karşısında gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü endişe duyduğunu” ifade etti.

Konuya ilişkin haberler Haravgi!de “Sıddık: Ara Bölgenin Statüsü Değişmez”. Alithia'da “Denya’da Hangi Önlemleri Aldıkları Merak Konusu” ve Politis'te “Denya’da Da Hendek Çalışmaları” başlığıyla verildi.