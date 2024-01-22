Kültür Dairesi’nin bu yıl 32'ncisini düzenleyeceği Devlet Fotoğraf Yarışması için başvurular 29 Şubat-1 Nisan arası çevrimiçi kabul edilecek.

Yarışmanın mimari kategorisinde konu Mimar Abdullah Onar’ın eserleri, Benim Şehrim kategorisinde de Güzelyurt olarak belirlendi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, başvurular 29 Şubat - 01 Nisan 2024 arasında http://kultur.gov.ct.tr adresine yüklenerek yapılabilecek.

Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nde Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli) ve Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorilerine bu yıl Benim Şehrim Güzelyurt’um (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari (Siyah&Beyaz): Abdullah Onar’ın Eserleri kategorileri de eklendi.

Yarışma şartnamesi, Abdullah Onar eserlerinin listesi ile haritası http://kultur.gov.ct.tr adresinden indirilebilir.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, “Yarışmaya katılacak olan fotoğrafçıların objektiflerini Mimari kategorisinde Abdullah Onar’ın eserlerine, Benim Şehrim kategorisinde ise Güzelyurt’a çevirmelerini istiyoruz.” dedi

Zaimağaoğlu, kavramsal kategorinin yarışmaya geçtiğimiz yıl ilk kez eklenen kategorilerin üçüncüsü olduğunu, bu kategori ile fotoğrafçıların düşüncelerine, hayal güçlerine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Zaimağaoğlu, 18 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşlarının, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, istedikleri kategorilerde veya tüm kategorilerde yarışmaya katılabileceğini belirtti.