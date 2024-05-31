Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin 30 Mayıs tarihli Devlet Piyangosu çekildi.
Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "64197" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.
-Özel tasarım
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 27 Haziran’da yapılacak. Çekiliş biletleri Türk Maarif Koleji’nin 60’ıncı yılına özel olarak tasarlandı. 1 buçuk milyonluk büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş biletleri; 150 TL’lik satış fiyatı ile yarından itibaren satışa sunulacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.
Editör: Burhan CANBAZ