Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, cezaevinden mektup yazarak intihar edeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Çok üzgün olduğunu belirten Polat, "Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor." ifadelerini kullandı. Polat'ın mektubundan yeni yaşamına alışmaya başladığı da anlaşılıyor, ancak durumu farklı bulmuş. Polat, cezaevinde hayatıyla, dışarıdaki hayatıyla taban tabana zıtlık olduğunu belirtti.Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İNTİHAR İDDİALARINI YANITLADI

Polat, son olarak ise Gazeteci İsmail Saymaz'a mektup yazarak intihar iddialarına yanıt verdi.

Mektupta zamanın az olduğundan dolayı soruların tamamını cevaplandıramadığını ifade eden Polat, şirketin mali ve vergisel konularından haberdar olmadığı iddiasını yineledi. Cezaevinde çok üzgün olduğunu ve üzüntüsünün en büyük nedeninin çocuklarını göremeyişi olduğunu dile getiren Polat, "Hakkımdaki haksız suçlamalar karşısında çaresiz oluşum da beni üzüyor ama Allah dayanma gücü veriyor." dedi.

CEZAEVİ HAYATINI FARKLI BULMUŞ

Dışarıdaki hayatı ile cezaevindeki hayatı arasında taban tabana zıtlık olduğunun altını çizen Polat, "Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım." ifadelerini kullandı.

İNTİHAR İDDİALARI

Dilan Polat'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde "İntihar edeceğim Engin" dediği ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlem aldığı öne sürülmüştü.

Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten iddialara yönelik açıklama geldi.

Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, "Suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum" dediğini aktardı.

"FARKLI BİR DİLAN OLACAK"

Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti.

POLAT OLAYININ GEÇMİŞİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.