Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla inşa edilen Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü’nün (DİKA) yeni lokalinin resmi açılışı yapıldı.

Değirmenlık Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, açılışa Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Ürün Solyalı ve Fide Kürşad, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları, DİKA yönetimi ile bölge halkının katıldığı belirtildi.

Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleştirilen açılışta, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Grubu gösterisi yer aldı.

-Karavezirler: “Belediyenin öz kaynaklarıyla 12 milyon TL’ye yapıldı”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, bir yıl önce 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kırıkkale Spor Kulübü’nün çim sahasının açılışının yapıldığını anımsatarak, bir yıl sonra 19 Mayıs arifesinde DİKA Lokalinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karavezirler, Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü lokalinin Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla 12 milyon TL’ye yapıldığını vurgulayarak, “Lokalin 178 metrekare kapalı alanı, 67 metrekare çok amaçlı salonu, 16 metrekare toplantı odası, 14,5 metrekare mutfak/büfe, 145 metrekare terası, 950 metrekare otopark alanı yanı sıra sentetik çimle kaplanan 186 metrekare alanda da oyun grubu ve fitness aletleri bulunuyor.” dedi.

306 kilometrekare, 22 muhtarlıkta, eğitimden spora, tarımdan hayvancılığa bölgenin her bir noktasına desteklerinin ve yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Karavezirler, kısa süre içerisinde daha birçok tesisin açılışının yapılacağını müjdeledi.

Karavezirler ayrıca Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Gaziköy ve Akıncılar köylerine de hizmet edecek Dilekkaya köyünde 3,5 dönümlük arazi içerisine sosyal aktivite merkezi inşa edileceğini açıkladı.