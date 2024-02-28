Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) "ilkokul 4. ve 5. Sınıf müfredatında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin İlahiyat Fakültesi mezunu branş öğretmenleri tarafından verilmesi isteminin meşru bir talep olduğu" değerlendirmesinde bulunarak, gereğinin "ivedilikle" yapılmasını istedi.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut yazılı açıklamasında, geçen günlerde bir gazetede “yasadışı talep” başlığıyla yer alan konuyla ilgili haberi eleştirdi ve anayasaya göre her vatandaşın özgürce dilekçe hazırlama hakkı olduğunu ifade etti.

Bu talebin "yasadışı olduğu" yönündeki söylemlerin, "yanıltıcı, inançlara saldırı ve demagoji" olarak nitelendirildiği açıklamada, bundan vazgeçilmesi çağrısı da yapıldı.