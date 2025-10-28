Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 102. Yıl dönümünü şükür, gurur ve sevinçle kutladıklarını belirterek, "bu emaneti korumak, onu adalet, merhamet ve doğrulukla yaşatmak her birimizin dini ve milli sorumluluğudur" dedi.

Moral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "bu mübarek günün, milletin imanla yoğrulmuş azminin, birlik ve diriliş ruhunun bir nişanesi olduğunu" kaydetti.

Moral şöyle devam etti:

“Cumhuriyet, bir yönetim biçimiyle birlikte, ayrıca Allah’ın bizlere bahşettiği hürriyet nimetinin, adaletin ve insan onuruna saygının en güçlü ifadesidir.

Bu emaneti korumak, onu adalet, merhamet ve doğrulukla yaşatmak her birimizin dini ve milli sorumluluğudur.

Bu vesileyle, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum.

Yüce Rabbimiz bizleri birliğimizden, dirliğimizden ve özgürlüğümüzden ayırmasın.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."