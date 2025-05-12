Din İşleri Başkanı Hakan Moral ve daire personelinden oluşan heyet, Anneler Günü nedeniyle Ece Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, yaşlı bakım evi ziyaretinde, annelerle sohbet edildi ve hediyeler takdim edildi.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, "Annelerimiz ve büyüklerimiz toplumumuzun temel taşıdır. Onlara olan sevgi, saygı ve minnet borcumuzu göstermek adına bu tür ziyaretleri önemsiyoruz" dedi.

Ece Yaşlı Bakım Evi Müdürü İlham İşleyen ise ziyaretten dolayı Din İşleri Başkanlığı'na teşekkür etti, sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını kaydetti.