İtfaiye Müdürlüğü, temizlik ve ısınmak maksatlı olsa dahi 31 Ekim'e kadar izinsiz ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

PGM İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolden çıkıp, yangına sebep olabileceği hatırlatılarak ateş yakmayla ilgili yasadaki kurallara dikkat çekildi.

Yapılan uyarıda şu maddelere yer verildi:

“Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Mangal yakmak için ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b.) kullanmayınız. Ayrıca, mangal yapılacak alanın etrafında kolay yanabilecek maddeler (tahta, kumaş, kereste v.b.) ve yangına sebep olabilecek yanıcı maddeler bulunmamalıdır.

Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Çalışır durumdaki fritöz içerisinde unutulan yağ alev alırsa, ilk olarak fritöze giden elektrik fişini kapatın ve yangın söndürme cihazı ile müdahale ediniz. Eğer yangın söndürme cihazınız yoksa, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyunu aldıktan sonra fritözün üzerini örtün ve soğumasını bekleyin. Kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su bu tür yangının büyümesine sebep olmaktadır.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budamanın yapılacağı yerde yangın söndürme ekipmanları bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanılmasının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”