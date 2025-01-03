Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 2025 yılında ilk kez HPV aşısının KKTC’de uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Dinçyürek, ocak ayının “Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” olması dolayısıyla yaptığı açıklamada, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, HPV aşısının bu süreçte önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

Serviks kanserinin, rahmin alt kısmındaki hücrelerin anormalleşmesiyle oluştuğunu ifade eden Dinçyürek, erken teşhisle büyük oranda tedavi edilebildiğini vurguladı. Kadınların düzenli sağlık kontrollerinin önemine işaret eden Dinçyürek, erken teşhis ve düzenli taramaların serviks kanserini önlemenin en etkili yollarından biri olduğunu belirtti. Kadınların düzenli Pap Smear ve HPV testleri yaptırmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Dinçyürek, bu testlerin kanserin erken aşamada tespit edilmesine olanak sağladığını ifade etti.

HPV virüsünün serviks kanserinin başlıca nedenlerinden biri olduğunu hatırlatan Dinçyürek, virüsün cinsel yolla bulaşarak rahim ağzında kanser oluşumuna yol açabileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, serviks kanseri kadınlarda meme, kalın bağırsak ve akciğer kanserlerinden sonra dördüncü sırada yer alıyor. Dinçyürek, HPV’nin 200’den fazla tipi bulunduğunu, ancak yalnızca 15 tipinin kanserojen olarak sınıflandırıldığını ifade etti.

Serviks kanserinin genellikle erken aşamada belirti vermediğini belirten Dinçyürek, bazı semptomların ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Artan veya alışılmadık vajinal akıntı, cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama, adet dönemi dışında lekelenme veya ağır kanamalar, sırt, bacak veya pelvik bölgede ağrı, menopoz sonrası kanama, idrar sırasında ağrı veya bacaklarda şişlik gibi belirtilerin serviks kanserinin işareti olabileceğini kaydetti. Bu tür belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dinçyürek, bu durumda derhal bir hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Dinçyürek Sağlık Bakanlığı’nın, serviks kanserine yönelik tarama ve erken teşhis hizmetlerini ülke genelinde ücretsiz olarak sunmaya devam ettiğini de kaydetti.

Pap Smear testleri ve erken tanı hizmetlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Erken Tanı Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi, Mehmetçik Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Maraş Semt Polikliniği, Yenierenköy Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi ve Lapta Sağlık Merkezi’nde ücretsiz olarak yapıldığını belirten Dinçyürek, kadınların bu hizmetlerden yararlanmalarının kanserle mücadelede kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, tüm kadınları düzenli tarama testlerini yaptırmaya davet etti.