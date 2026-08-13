Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Metropol Süpermarket’te bıçaklı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki kadın ile Aya Napa’da darbedilerek ağır yaralanan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tan’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Dinçyürek, her iki hastanın da tedavilerinin sürdüğünü belirterek, sağlık ekiplerinin durumlarını yakından takip ettiğini söyledi. Aya Napa’da ağır yaralanan Ahmet Tan’ın durumunda henüz beklenen iyileşme ve gelişmenin gerçekleşmediğini ifade eden Dinçyürek, hastanın sağlık durumuna ilişkin güncel ve ayrıntılı bir rapor talep ettiklerini kaydetti. Lefkoşa’daki süpermarkette 3 Ağustos’ta meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadının ise yoğun bakımda entübe edildiğini belirten Dinçyürek, zaman zaman bazı sistemlerinde bozulmalar yaşandığını ve ilgili branş hekimlerinin müdahaleleriyle tedavisinin sürdürüldüğünü açıkladı. Dinçyürek, her iki hastanın da sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve önümüzdeki günlerde gelişmelerin yeniden değerlendirileceğini belirtti.