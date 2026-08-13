Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Boğazköy, Dikmen ve Taşkent’e bölge ziyareti gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Boğazköy, Dikmen ve Taşkent’i ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Boğazköy Muhtarlık Binası’nı ziyaret etti. Burada yurttaşlarla görüşen Cumhurbaşkanı Erhürman, bölgeyle ilgili görüş, talep ve beklentileri dinledi.

Ardından Dikmen Meydanı Köy Kahvesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erhürman, yurttaşlarla sohbet ederek gündeme ve bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman daha sonra Taşkent 15 Ağustos Şehitler Stadı’nı ve kulüp lokalini ziyaret ederek bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretleri sırasında yurttaşlara Cumhurbaşkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yurttaşların sorularını yanıtladı.