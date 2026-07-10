Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın anjiyosunun temiz, durumunun iyi olduğunu, ancak tetkiklerinin devam edeceğini söyledi.

Dinçyürek, Erhürman’ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Erhürman’ın akşam saat 21.00 sıralarında sırt ağrsı ve terleme şikayetiyle ambulansla Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getirildiğini aktaran Dinçyürek, bu şikayetlerin ilk olarak bir kalp rahatsızlığını akla getirdiğini söyledi.

Tetkiklerin yapıldığını, ilaçlı tomografide bir anomali görülmediğini ifade eden Dinçyürek, Erhürman’ın daha sonra anjiyoya alındığını da söyledi.

Anjiyoda koroner damarlarda risk olup olmadığının kontrol edilddiğini kaydeden Sağlık Bakanı Dinçyürek, anjiyo sonuçlarının da temiz çıktığını vurguladı.

Kalple ilgili sıkıntı tespit edilmemesinin memnuniyet verici olduğunu bildiren Dinçyürek, “bununla birlikte tetkikleri hemüz tamamlanmış değil, diğer tetkiklere devam edeceğiz” dedi.

Ön tetkiklerin temiz, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın genel durmunun da iyi olduğunu vurgulayan Dinçyürek, çabalarından dolayı bşta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Erhürman’a geçmiş olsun dileklerini ileten Dinçyürek, gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini belirtti.